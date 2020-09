Sarà addio per Milik, ma resta tutto bloccato! Due pedine potrebbero sbloccare la cessione

Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik è ormai destinato all'addio, ma la situazione è tutt'altro che semplice come racconta Il Mattino oggi in edicola. Perché per quanto il giocatore al momento sia in una via di mezzo tra Juventus e Roma, in realtà il Napoli non è vicino né all'una né all'altra.

Ecco quanto si legge direttamente dal quotidiano:

Dunque, come al Monopoli, ogni giorno si torna al via: ai 30 milioni che De Laurentiis vuole per il polacco. A questo punto cash, a meno che la Juventus non metta sul piatto Romero o la Roma si decida di dare il via libera a Veretout che è pronto a lasciare la Capitale solo per il Napoli e per Gattuso.

Un groviglio e non di poco conto. Che si fa fatica a vedere sbloccato: ma Milik non può restare a Napoli, questo è scontato. Perché l’errore di tenere gente con il muso lungo come è stato fatto dodici mesi fa non può essere ripetuto. Ci vuole entusiasmo, motivazioni, testa e cuore in questo nuovo Napoli sempre più rifondato. E Milik non c’è. Non c’è da tempo.