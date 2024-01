Samardzic-Napoli, TMW annuncia: accordo trovato tra i club, nuovo contatto ADL con il padre per chiudere

Calciomercato Napoli. Lazar Samardzic è sempre più vicino ad indossare la maglia del Napoli. Sono ore calde nella trattativa tra il club di De Laurentiis e l'Udinese, con la chiave di volta che sembra essere stata trovata.

Samardzic-Napoli, cifre e aggiornamenti

Fra le due società, secondo quanto raccolto da TMW, la trattativa è praticamente definita in ogni suo aspetto, col Napoli che metterà sul piatto 20 milioni di euro di parte fissa più ulteriori 5 di bonus eventuali. Una cifra importante che ha convinto i friulani a dire sì alla cessione.

Ora la partita è fra il Napoli stesso e l'entourage del calciatore: le due parti sono in contatto proprio in queste ore per provare a definire ogni aspetto del contratto che il serbo firmerà col club di De Laurentiis. Dai diritti d'immagine all'ingaggio, tanti i punti in sospeso. Le parti però stanno lavorando con spirito costruttivo, col Napoli che ha tutta l'intenzione di chiudere quanto prima l'arrivo del classe 2002 che all'ombra del Vesuvio andrà a firmare un contratto lungo da 1,8-2 milioni di euro netti a stagione.