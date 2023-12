Samardzic-Napoli, si chiude! Il Mattino annuncia: trattativa agli sgoccioli, i dettagli

Calciomercato Napoli - Il club azzurro accelera sul mercato dopo il pareggio col Monza e c’è la stretta per Samardzic in queste ore in vista gennaio: lo annuncia l’edizione on line de Il Mattino.

Mercato Napoli, c'è protno Samardzic

Come infatti si legge sul portale, la trattativa è vicinissima alla conclusione col giocatore che chiede un quadriennale da 2.5 milioni di euro. Accordo vicino tra le società con De Laurentiis che ne ha parlato con Pozzo già nei giorni delle sue vacanze a Cortina. Il Napoli dunque riparte con un nuovo tassello a centrocampo, con un jolly di qualità considerando che può occupare più posizioni fino a quelle offensive.