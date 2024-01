Samardzic-Napoli, ci siamo! Sportitalia: suo padre ha un piano per chiudere subito

Samardzic al Napoli, nuovi aggiornamenti da Sportitalia. Il giornalista Alfredo Pedullà svela i piani del padre del calciatore - che è anche il suo agente - per portarlo al Napoli il prima possibile e concludere la trattativa che va avanti ormai da tempo.

Samardzic-Napoli

Calciomercato Napoli, aggiornamenti da Pedullà: "Samardzic-Napoli da 15 giorni ormai dopo i contatti vivi della scorsa estate. Siamo nella fase dei dettagli sui bonus, l’idea (del padre in primis) è quella di fargli saltare Udinese-Lazio di domenica (prevedibilmente in panchina) per chiudere prima. In modo da uscire da un lungo tunnel... C’è una distanza minima di un paio di milioni sui bonus, il resto è risolto. Ingaggio, diritti di immagine, tutto".