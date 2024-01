Samardzic-Napoli, ADL pronto a un'eccezione sulla commissione chiesta dal padre-agente

Calciomercato Napoli - E’ in arrivo un altro incontro tra la società partenopea e il padre-agente di Samardzic nelle prossime ore. Lo riporta Il Mattino oggi in edicola.

Mercato Napoli, pronta la chiusura per Samardzic

L’ostacolo finale per questa trattativa, infatti, sembrerebbe una discreta cifra richiesta dal papà-manager: il classico premio alla firma che non è mai piaciuto troppo ad Aurelio De Laurentiis, pronto però a fare un’eccezione adesso. L’obiettivo è di chiudere prima della Supercoppa e si va al momento verso la fumata bianca, per un affare complessivo da 25 milioni di euro. Anche sui diritti d'immagine un'intesa ci sarà.