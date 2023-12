Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, riporta le ultime notizie di calciomercato in merito all'affare Samardzic-Napoli:

"Napoli e Udinese sono in trattativa per Samardzic, come riportato all'inizio di questa settimana, i colloqui continuano. L'accordo tra i club è sempre più vicino, il padre del giocatore verrà presto in Italia per discutere maggiori dettagli con l'Udinese".