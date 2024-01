Salta Perez, TMW: decisione presa direttamente da De Laurentiis, perché ha ritrattato

Calciomercato Napoli, non arriverà alla fine Nehuen Perez nonostante l’intesa raggiunta sulla base di 18 milioni di euro. Una decisione, svela TMW, presa direttamente da Aurelio De Laurentiis:

In questo senso, un peso specifico lo ha avuto anche la buona prestazione di Ostigard, nell'ultimo turno di campionato contro la Lazio, col presidente Aurelio De Laurentiis non più convinto di spendere quella cifra (18 milioni, appunto). Il tutto, oltre al fatto che il Napoli avrebbe dovuto trovare una soluzione al difensore norvegese (l'indiziato a lasciare il posto all'eventuale arrivo dell'argentino). Da qui la decisione di puntare su Ostigard, con gli investimenti in difesa a questo punto rimandati all'estate.