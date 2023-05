Salernitana, Sousa annuncia: "Resto per costruire una grande squadra, vogliamo alzare l'asticella"

Calciomercato - Vittoria pesantissima contro l’Atalanta quest’oggi all’Arechi per la Salernitana e salvezza praticamente ipotecata. In più i granata hanno ricevuto anche un’altra ottima notizia: la permanenza di Paulo Sousa. L’allenatore portoghese, infatti, ha annunciato un futuro ancora in Campania: “Stiamo già programmando il futuro, abbiamo la volontà di costruire una Salernitana ambiziosa che provi a imporre il proprio gioco. Il club vuole crescere e io vorrei avere una rosa importante per alzare un po’ l’asticella. Metto la mia esperienza a disposizione. Lavoreremo molto nel ritiro estivo”.