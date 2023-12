Salernitana, Sabatini già al lavoro: ha messo nel mirino tre calciatori del Napoli, i nomi

Calciomercato Napoli - Walter Sabatini da qualche giorno è ufficialmente il nuovo direttore generale della Salernitana: sarà lui a condurre il mercato di gennaio della squadra attualmente ultima in Serie A, con Morgan De Sanctis ancora in organigramma ma di fatto destituito dal suo ruolo.

E come scrive TMW, l'asse col Napoli sarà molo caldo nei prossimi giorni perché Sabatini ha messo tre calciatori nel mirino per la Salernitana: Diego Demme in scadenza è una opzione concreta, Gianluca Gaetano è invece una possibilità se De Laurentiis decidesse di sostituire Elmas con un altro centrocampista. Nulla da fare invece per Alessandro Zanoli, che piace ma è promesso sposo al Genoa, appena il Napoli darà il via libera alla cessione e prenderà il sostituto.