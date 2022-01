Salernitana a un passo da Fazio! Trattativa avanzata, Sabatini sta per chiudere con il difensore

Ultime Serie A - Walter Sabatini avrebbe convinto Fazio. Il trentaquattrenne centrale italo-argentino della Roma starebbe per accettare la proposta della Salernitana. Ne parla il Corriere dello Sport.

"«La trattativa è in fase avanzata», riferiscono fonti vicine alla dirigenza granata. Federico Fazio dovrà ovviamente primea definire il contenzioso con la Roma, ma ci sarebbero stati dei sostanziali passi in avanti rispetto alla situazione di stallo di qualche giorno fa. Sono, invece, definiti gli accordi con Pasquale Mazzocchi e Luigi Sepe.

L’altro nome caldo resta quello di Eder. L’attaccante italo-brasiliano, in scadenza col San Paolo, vorrebbe tornare in Italia. Il sogno resta sempre Diego Costa. Ma uno dei nomi valutati per l’attacco è anche quello di Vladyslav Supryaga, il gioiellino della Dinamo Kiev"