Sabaly, l'ex intermediario: "Il Napoli lo bocciò per una visita medica non passata! Mi sembrò una scusa, non era infortunato"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’intermediario di mercato francese Oscar Damiani, ex intermediario dell’affare Sabaly, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Spalletti? Mi sembra una persona fantastica, sono contento che sia arrivato al Napoli perchè può dare continuità ai risultati e magari di gioco. Sabaly? Non mi risulta, in passato lo trattai ed il Napoli lo bocciò per una visita medica non passata, mi sembrò una scusa perchè non era infortunato e un mese dopo già stava giocando: sono cose che succedono nel mondo del calcio. Il Napoli disse di non volerlo più, credo fosse una scusa ma sono le dinamiche del mercato. Pochi soldi sul mercato? Se i campioni d’Italia pensano prima a cedere e poi ad acquistare, il ragionamento vale per il Napoli e per gli altri club: però se lavori bene e compri giovani di prospettiva, puoi competere. Se ho il sostituto di Fabian già pronto, lo vendo, così lo stesso ragionamento vale per Koulibaly: basta avere i ricambi già pronti”