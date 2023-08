Rudi Garcia ha deciso: resta Zanoli! Il Napoli scarica Faraoni

Alessandro Zanoli sarà il vice Di-Lorenzo nella prossima stagione. Il giovane terzino del Napoli - dopo l'esperienza in prestito alla Sampdoria - è riuscito a convincere Rudi Garcia delle sue qualità e gli è stato confermato il posto in squadra per la stagione calcistica che sta per cominciare.

Ultime notizie. Ad annunciare la decisione di Garcia è il quotidiano Il Mattino, secondo cui il Napoli avrebbe già avvertito l'Hellas Verona di non voler più procedere all'acquisto di Davide Faraoni, calciatore per il quale era stato già raggiunto un accordo a metà luglio.