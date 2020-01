Rrahmani-Amrabat al Napoli, Gazzetta: il turco sta indugiando, c'è la tentazione Inter! La contromossa di Giuntoli

Calciomercato Napoli - Tre acquisti concluso e uno in arrivo, per il quale si aspetta il 'sì' del diretto interessato. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è questa la situazione odierna in casa Napoli: Diego Demme, Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani che sosterrà le visite mediche nelle prossime ore e poi Sofyan Amrabat. Ma nonostante l'accordo di 30 milioni col Verona per la doppia operazione, il centrocampista turco sta indugiando come rivela il quotidiano.

Mercato Napoli, Amrabat tentenna per il 'sì' finale

Ecco un estratto dal giornale:

Al club veneto il Napoli verserà 30 milioni di euro, 14 dei quali verranno spesi per il difensore kosovaro che oggi, o al massimo domani, dovrebbe sottoporsi alle visite mediche. Dopodiché, i due club formalizzeranno l’operazione. Il giocatore resterà a Verona fino a giugno. Diverso il discorso per Amrabat. Lui sta indugiando, a tentarlo c’è un’offerta dell’Inter, che sta prendendo in seria considerazione. Ma Giuntoli non è disposto a mollare e sta pressando sugli agenti del marocchino per venire al dunque. Comunque lui è ottimista, alla fine il giocatore dovrebbe dire di sì al Napoli. Per la fascia sinistra, invece, si sta lavorando per Kostas Tisimikas, 23 anni, dell’Olympiakos.