Rrahmani-Amrabat al Napoli, da Verona confermano: affare da 30 milioni più bonus! Resta un ultimissimo step

Calciomercato Napoli - Doppio affare Napoli-Verona per Amir Rrahmani e Sofyan Amrabat, arriva la conferma anche dal capoluogo veneto.

Ecco quanto infatti riporta il Corriere del Veneto oggi in edicola:

Il Verona è in fase di chiusura per un’operazione che porterà nelle casse societarie 30 milioni di euro, più circa 2 di bonus. L’intesa con il Napoli è stata raggiunta da giorni. I cartellini dei de giocatori saranno venduti a gennaio, ma i trasferimenti avverranno a giugno. Nel frattempo, quindi, Rrahmani e Amrabat resteranno all’Hellas. Cosa inevitabile, in realtà, per il centrocampista marocchino: avendo vestito, prima di quella del Verona, la maglia di un’altra squadra, in questa stagione (il Bruges), non può cambiare ancora casacca. Per Rrahmani è stata posta come condizione dalla dirigenza dell’Hellas, prima di cominciare la trattativa: la permanenza in gialloblù fino al termine dell’annata. Sarà così. Se per il difensore kosovaro si può parlare di un affare ormai fatto, per Amrabat la palla è passata nel campo degli accordi con gli agenti che lo rappresentano. I vertici del Napoli stanno trattando con l’entourage del giocatore, si va verso un contratto di quattro anni a più di 1.7 milioni di euro d’ingaggio a stagione. Il Verona ricaverà dalle cessioni di Rrahmani e Amrabat una ricca plusvalenza. A bilancio, l’Hellas segnerà un abbondante più 25 milioni.