RPN - Nuovo Ds Napoli, idea Petrachi per la prossima stagione: contatti già la scorsa estate

Calciomercato Napoli - Sarà un 2024 di grandi valutazioni per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dopo la deludente prima parte di campionato, gli azzurri guardano al nuovo anno come l'occasione per ricostruire qualcosa di importante. Non solo a stagione in corsa, ma anche e soprattutto in vista della prossima. Per questo, massima attenzione al nome di Gianluca Petrachi.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, l'ex DS di Roma e Torino rappresenta un'idea che stuzzica (e non poco) il presidente De Laurentiis in vista della stagione 2024-2025. L'attuale DS Meluso ha un solo anno di contratto e l'operato di questo gennaio sarà cruciale per valutarne una eventuale permanenza. In caso di addio e cambio di direzione sportiva, il nome di Petrachi potrebbe balzare tra i primi della lista. Ottimi i rapporti con il presidente De Laurentiis, con il quale si possono registrare dei contatti esplorativi già nel corso dell'ultima estate. Da parte dell'ex DS giallorosso ci sarebbe, poi, tutto l'entusiasmo e la voglia di rientrare in pista con una piazza del calibro di quella napoletana.