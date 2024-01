Calciomercato Napoli - Aggiornamento di mercato su X da parte del giornalista Fabrizio Romano:

"Giovanni Simeone potrebbe essere uno da tenere d'occhio tra gli attaccanti in un potenziale domino a fine gennaio. Il Cholito potrebbe lasciare il Napoli in caso di buona proposta, visto che al momento sta faticando per ottenere minuti nonostante le sue prestazioni. Il rapporto con il Napoli resta buono ma la situazione è aperta"