Dendoncker-Napoli, è fatta: domani le visite mediche, fissato già il prezzo del riscatto!

Calciomercato Napoli - Ormai è fatta per il nuovo centrocampista, perché è in arrivo Leander Dendoncker come quinto acquisto di questa frenetica sessione di mercato invernale. Attraverso Twitter, il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, ha riferito un importante aggiornamento circa l'affare Dendoncker:

"Leander Dendoncker al Napoli, here we go! Ci siamo! Accordo di prestito tra Napoli e Aston Villa. Sappiamo che la clausola dell'opzione di riscatto a giugno varrà 9 milioni di euro: non è obbligatoria. Domattina, mercoledì, le visite mediche per il centrocampista belga: anche Dendoncker ha accettato la proposta del Napoli. Il Napoli ora punterà sull'affare Nehuén Pérez".

Leander Dendoncker al Napoli

E altri dettagli arrivano da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky: