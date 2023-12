Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato le ultime sue notizie sul rinnovo di Osimhen con il Napoli:

"Il Napoli ha l'accordo per il nuovo contratto per Victor Osimhen! Sarà valido fino a giugno 2026. L'accordo prevede un clausola rescissoria valida per un compenso di 130/140 milioni di euro che è ancora da chiarire. Contratto di un altro anno, per uno degli stipendi più alti della storia del Napoli quasi finito tra tutti feste".