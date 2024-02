Romano: "Doppio incarico Calzona, la Slovacchia ha già approvato! Oggi nuovi contatti col Napoli"

"La Federazione slovacca ha già approvato il doppio incarico per Francesco Calzona, ct della Nazionale e allenatore del Napoli almeno fino a giugno. Adesso tocca al Napoli, oggi continuano le trattative per decidere la situazione manageriale". Questo il tweet dell'esperto mercato internazionale Fabrizio Romano.

Calzona al Napoli, c'è un precedente

C'è un precedente in favore di Calzona al Napoli: in passato si verificava già un caso in cui l'allenatore sedeva su due panchine. Era Vladimír Weiss senior, che tra il 2011 e il 2012 ha allenato la nazionale slovacca e l'ŠK Slovan Bratislava.