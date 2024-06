Romano: "Buongiorno-Napoli, accordo vicino! Poi partirà l'assalto al Torino, nessun contatto ancora con Cairo"

Calciomercato SSC Napoli - Il club azzurro ha messo nel mirino Alessandro Buongiorno per accontentare Conte e sostituire, un anno dopo, l'addio di Kim Min-jae. Fabrizio Romano via X ha aggiornato sulla trattativa:

"Il Napoli sta avanzando nelle trattative per trovare l'accordo con Alessandro Buongiorno come nuovo difensore centrale. Conte vuole Buongiorno come obiettivo prioritario. Ancora nessuna trattativa tra Napoli e Torino, ma il Napoli sta già pensando all'offerta da formulare".