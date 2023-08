Romano: "Al Alhi sempre più fiducioso di firmare Zielinski"

Piotr Zielinski vicino all'Arabia Saudita, c'è l'Al Ahli che vuole provare a chiudere il trasferimento del giocatore del Napoli. In arrivo aggiornamenti da Fabrizio Romano parla del calciomercato del Napoli .

"Al Ahli, spintone e fiducioso di firmare Piotr Zielinski come svelato in esclusiva in mattinata".