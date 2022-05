Roma: Januzaj può firmare a zero, c'era anche il Napoli

Calciomercato Napoli - Adnan Januzaj vanta 39 gol in 152 presenze in Liga dal 2017. Un possibile colpo a costo zero da parte della Roma. Il calciatore lascia la Real Sociedad e si è offerto anche in Serie A. Al momento però non è considerata una priorità da Pinto in quel ruolo sta vagliando profili più alti come Dybala o Guedes.