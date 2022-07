Sky - Dybala è arrivato in Portogallo: ora visite e firma con la Roma | FOTO

Ultime calciomercato. Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante ex Juventus nella notte ha accettato l'offerta dei giallorossi, declinando l'opzione Napoli.

Roma-Dybala, l'argentino in Portogallo per firmare

L'argentino questa mattina è partito per il Portogallo dove la squadra di Mourinho: la Joya è partita da Torino con un volo privato dei Friedkin (Dan e Ryan presenti) e da pochi minuti è atterrato sul suolo lusitano. Oggi Dybala svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto: per lui è pronto un contratto triennale a sei milioni di euro all'anno raggiungibili con i bonus.