Rog al Genoa, affare chiuso! Venerato a CN24: "C'è l'accordo con il Napoli, subito dopo si definirà Elmas"

Calciomercato Napoli, Rog al Genoa - Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24, circa le ultime di mercato sugli azzurri:

"Napoli e Genoa hanno raggiunto un accordo verbale per Marko Rog. I liguri verseranno 17 milioni di euro più 2 di bonus al Napoli. Al club azzurro sarà riconosciuta anche una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Le firme sono attese per la prossima settimana. Subito dopo il Napoli definirà con il Fenerbahce l'acquisto di Elmas. I turchi hanno chiesto a Giuntoli 15 milioni di euro più bonus. Saranno accontentati. Il macedone spinge per il Napoli e pressa i dirigenti turchi. Rog al Genoa. Elmas a Napoli. Ci siamo".