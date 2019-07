Continua il pressing del genoa per Marko Rog come si legge nell'edizione odierna de Il Mattino: "La Fiorentina è il club che nei giorni scorsi ha mostrato maggiore interesse per Rog, il centrocampista croato tornato a Napoli dopo i sei mesi in prestito al Siviglia ma la trattativa non è decollata. Ora in pole position c’è il Genoa che offrirebbe 15 milioni a fronte di una richiesta di 20 milioni. Sullo sfondo Parma e Cagliari ma c’è da trovare l’intesa con il club azzurro".