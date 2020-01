Rodriguez-Napoli, CdM: il Milan ha bloccato l'alternativa, oggi l'incontro fra Ricardo e il club: spinge per ritrovare Gattuso, formula e cifre

Calcio mercato Napoli - L’ultima pista per l’immediato porta a Ricardo Rodriguez, non convocato dal Milan per la gara di ieri sera di Coppa Italia contro il Torino, il che dà l'idea dell'imminenza dell'accordo. Il Napoli per la fascia sinistra aveva bloccato Tsimikas dell’Olympiakos, profilo classe ’96, quindi valido anche in prospettiva ma la mancata partenza di Ghoulam ha fatto saltare l’affare.

Calciomercato Napoli, formula e cifre per l'affare Ricardo Rodriguez

Queste le ultimissime di mercato per quanto riguarda l'affare Rodriguez-Napoli, secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Ricardo Rodriguez sembrava diretto al Fenerbahce ma la federazione turca ha bloccato la trattativa per ragioni relative al fair play finanziario. Il Napoli così ha colto l’opportunità e sta imponendo le sue condizioni al Milan che vuole cederlo e ha già bloccato l’alternativa: Robinson del Wigan. Oggi è previsto un incontro tra le parti, il giocatore, che vorrebbe tornare in campo anche per puntare all’Europeo, spinge per la cessione e ritroverebbe Gattuso, il Napoli è disposto ad acquistarlo solo in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro".