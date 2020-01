Il Mattino - Napoli pronto ad acquistare un terzino sinistro, è corsa a due tra gli obiettivi azzurri

In dirittura d'arrivo anche il casting per la fascia sinistra del Napoli, secondo l'edizione odierna de Il Mattino:

Ultime calcio Napoli- Nikolaos Klitsidis, agente di Leonardo Koutris, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Stiamo parlando di un calciatore molto veloce ed offensivo, ama giocare a calcio. L'Olympiacos l'ha preso tre anni fa ed è stato sempre titolare salvo poi infortunarsi. Quest'anno in 5 gare ha fatto 3 assist, chissà cosa potrebbe fare se avesse giocato di più. Non so cosa potrà accadere in futuro, Napoli è un grande club ed a leonardo piacerebbe fare un'esperienza lì"