Rodrigo-Napoli, la strategia di De Laurentiis: cedere sei esuberi per reinvestire sullo spagnolo

Notizie Calcio Napoli - All'interno del mercato del Napoli, ci sono diversi calciatori che piacciono all'allenatore azzurro Carlo Ancelotti. Ad esempio Rodrigo, attaccante spagnolo del Valencia.

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, pure per lui è richiesto un investimento di diverse decine di milioni, 70 per l’esattezza, così come richiesto dal club spagnolo.

La soluzione è da ricercarsi nella cessione di alcuni tra i giocatori che il Napoli ha in giro per l’Italia, nei campionati di serie A e B. Tra i più rappresentativi ci sono Inglese, Sepe, Rog, Grassi oltre ai probabili partenti che sono Diawara, Ounas, Simone Verdi. Denaro fresco, che verrebbe subito reinvestito.

Rodrigo-Napoli, le dichiarazioni dell'attaccante

Rodrigo, attaccante del Valencia, ha parlato del suo futuro ai microfoni dei colleghi di Radio Marca, durante il ritiro della Nazionale spagnola: