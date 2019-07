Rodrigo-Napoli, Gazzetta rivela: l'attaccante non reputa gli azzurri tra i suoi top club

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Rodrigo del Valencia: "Il Napoli sta lavorando in Spagna da qualche mese. Nel suo viaggio a Madrid, Giuntoli ne ha approfittato pure per vedersi coi dirigenti del Valencia coi quali sta discutendo di Rodrigo. Il d.s. è alla ricerca di un attaccante che possa dare maggiore sostanza alla fase difensiva e la punta valenciana rientra tra i profili chiesti dall’allenatore. Il problema è la richiesta spagnola: per il centravanti occorrono 70 milioni di euro. Una cifra che De Laurentiis ritiene esosa, lui chiuderebbe l’operazione a 50 milioni più eventuali bonus. Giuntoli si è congedato dal Valencia rimandando ogni discussione e, soprattutto, con una certezza. Rodrigo avrebbe già fatto sapere di non essere disposto a trasferirsi a Napoli: non ritiene il club tra i suoi top"