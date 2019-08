Rodrigo Moreno, dalla Spagna: due club si muovono per lui, pronti 60 milioni di euro! Chiara la volontà del giocatore

Calcio mercato Napoli - Uno dei primi nomi per il quale il Napoli di Carlo Ancelotti è certamente quello di Rodrigo Moreno. L'attaccante spagnolo attualmente in forza al Valencia infatti piace e non poco sia al tecnico azzurro che al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ma la valutazione, ritenuta troppo elevata dagli azzurri, che ne fanno i "Pipistrelli" ha frenato il tutto.

Rodrigo Moreno

Adesso, stando a quanto riportato da "Tribuna Deportiva", per lui si starebbero muovendo due club, di cui uno inglese, disposti a mettere sul piatto per assicurarsene le prestazioni pari a 60 milioni di euro. In Inghilterra il mercato chiude l'8 agosto e, di conseguenza, i tempi stringono. Per di più non si conoscono i nomi di queste due squadre interessate allo spagnolo che, dal canto suo, ha sempre ribadito la volontà di lasciare Valencia solo ed esclusivamente per un top club internazionale. Si attendono sviluppi, dunque, con il bomber che attende di conoscere il suo futuro.