Calciomercato Napoli - Adalberto Machado, padre e agente dell'attaccante spagnolo del Valencia Rodrigo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it:

"Le parole del presidente del Napoli? Qualsiasi grande squadra come quella azzurra sarebbe un'ottima scelta per Rodrigo, che però ha un contratto col Valencia. Serve l'accordo tra i club e al momento non ho novità, commenterò solo quando ci saranno le firme. Tempo al tempo…"