RMC Sport - Il PSG vuole Kane, non Osimhen! Il bomber del Napoli non è tra le alternative, tutti i nomi

Calciomercato Napoli - Il PSG continua il suo mercato, come racconta RMC Sport, e potrebbe virare su altri obiettivi che non si chiamano Victor Osimhen. Il Paris ha deciso di accelerare sul reclutamento di un attaccante: è la priorità assoluta. Per diversi giorni, il club ha concentrato le sue forze su Harry Kane. Lo staff parigino è stato a Londra la scorsa settimana per discutere con il presidente del Tottenham Daniel Levy, ma anche con l'entourage dell'attaccante.

La società non è riuscita ad ottenere l'accordo per il 29enne. Questa settimana è previsto un nuovo incontro, il Paris cercherà di dimostrare che il club è in grado di offrire al giocatore un quadro in cui può prosperare. Il capitano della nazionale inglese dà la priorità al Bayern, ma i tedeschi devono ancora raggiungere un accordo con il Tottenham.

Finanziariamente Harry Kane può aspettarsi uno stipendio di circa 12 milioni di euro netti a Monaco. Il PSG può facilmente rilanciare: questo punto non sarà decisivo ma può pesare sulla bilancia.

Oltre alle trattative con Harry Kane, il PSG parla con Daniel Levy, che conosce Nasser Al-Khelaïfi e Luis Campos. Il club della capitale riuscirebbe ad arrivare un'offerta vicina ai 100 milioni di euro, una somma in grado di soddisfare gli Spurs. Il Bayern sta preparando un'altra proposta e si svolgerà una partita di poker bugiarda. L'obiettivo del presidente del Tottenham è quello di vincere il jackpot se non prolunga Harry Kane, che scadrà dal contratto tra un anno.

Le altre alternative si chiamano Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic, due giocatori che mostrano un profilo simile. Luis Enrique vuole giocare col 4-3-3 e ha bisogno di un numero 9 in grado di partecipare al gioco: Dusan Vlahovic interessa alla dirigenza sportiva, che ha già parlato con il giocatore.

Più giovane di Harry Kane, il 23enne attaccante serbo ha grandi doti: oltre alle sue qualità di goleador puro, sa fare da perno, lottare ed essere pronto alla conclusione in porta. Ma per farlo entrare bisognerà trovare un accordo con la Juventus. E il club italiano non farà regali. Randal Kolo Muani, che ha molti sostenitori all'interno del PSG, e soprattutto a Doha come rivelato da RMC Sport, è anche nella rosa dei candidati.