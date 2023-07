Rinnovo Zielinski, TMW: nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro! Fatti passi in avanti

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore di Tuttomercatoweb Nicolò Ceccarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kylian Mbappé in Arabia Saudita libererebbe Victor Osimhen al Paris Saint-Germain? Se andasse via, è ovvio che il PSG avrebbe un ritorno importante sul mercato, Osimhen sarebbe una primissima scelta: bisogna capire cosa vorrà fare Kylian, ci sono tanti ‘se’ che mettono tutto in discussione, il mercato arabo può ricoprirlo d’oro ma dipende dal calciatore.

Zielinski? Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro per parlare del suo rinnovo contrattuale, la Lazio lo vuole ma ad oggi sono stati fatti passi avanti per il nuovo contratto”