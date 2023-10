Rinnovo Zielinski, Repubblica: trattativa ancora aperta, ma sta meritando i 3.5 milioni di ingaggio

Calciomercato Napoli - Tutto ancora aperto per il rinnovo di Piotr Zielinski: è quanto riferisce, diversamente da altre fonti più pessimistiche, La Repubblica oggi in edicola.

Mercato Napoli, ultime sul rinnovo di Zielinski

Come infatti si legge, la trattativa per il prolungamento con Aurelio De Laurentiis non si è ancora conclusa col presidente che insiste però per un ritocco al ribasso dello stipendio del giocatore che nel frattempo si è confermato tra i migliori in assoluto in quest’avvio di stagione. Il campo però mette la società spalle al muro, poiché sta dimostrando eccome di meritare i 3.5 milioni di ingaggio attuali.