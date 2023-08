Rinnovo Zielinski, Repubblica: situazione in stand-by, ci provano Lazio e Arabia Saudita

Calciomercato Napoli - Oltre al rinnovo di Victor Osimhen manca l'accordo anche per Piotr Zielinski: non è ancora arrivata la fumata bianca, sebbene il centrocampista polacco abbia giurato amore al Napoli. Lo riferisce l'edizione odierna di Repubblica:

"La questione dei rinnovi resta ancora da risolvere. Quello di Osimhen è in stand- by: lo scatto in avanti per stringersi definitivamente la mano non c’è stato ancora e ci sono ancora distanze su ingaggio e clausola rescissoria. Stesso discorso pure su Piotr Zielinski: l’intenzione di restare del centrocampista polacco non si è ancora concretizzata in un nuovo accordo. Resta ancora nel mirino della Lazio e di qualche club arabo. L’argomento tornerà attuale nei prossimi giorni anche perché tra le priorità del Napoli c’è proprio quella di rinforzare la mediana".