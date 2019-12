Rinnovo Zielinski, Il Mattino: si avvicina la fumata bianca, ma c'è ancora da discutere sulla questione multe

Ultime calcio mercato Napoli - Sempre più vicino al rinnovo Piotr Zielinski: il polacco sta limando gli ultimi dettagli per il prolungare fino al 2024, superando l'attuale scadenza del 2021.

Come riporta Il Mattino:

"Nei giorni scorsi, è stato in città Bartolomej Bolek, agente di Zielinski, che ha discusso con la società in particolare della questione multe e diritti d'immagine. Filtrano umori positivi dopo l'incontro: mancano, però, ancora dettagli legati alla questioni multe-diritti d'immagine che sono, de facto, entrate nella contrattazione per il rinnovo del centrocampista, con le difficoltà del caso, dovendo ridefinire alcuni accordi già presi".