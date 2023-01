Rinnovo Zielinski, Gazzetta: ha avanzato al Napoli una richiesta importante, tutto in stand-by per lui ed un altro azzurro

In vista di Napoli-Juventus, che andrà in scena venerdì 13 gennaio alle 20.45, Alfredo Pedullà per la Gazzetta dello Sport fa il punto sui rinnovi e sugli obiettivi di mercato delle due squadre:

“Ci sono situazioni legate ai rinnovi, c’è l’accordo per Lobotka, c’è discorso avanzato per Rrahmani un adeguamento per Di Lorenzo. Le vicende legate a Zielinski e Lozano sono in una fase di stand-by: Zielinski ha fatto una richiesta di ingaggio importante, il Napoli valuterà più avanti. La Juventus per Cuadrado e Alex Sandro andrà a scadenza del contratto, Rabiot merita un discorso a parte: la Juve vorrebbe tenerlo, ma dipende dalla madre agente del calciatore. Ci sono due obiettivi che piacciono alla Juventus, ovvero Holm e Kiwior. Poi sul mercato bisognerà riscattare Milik dal Marsiglia”

