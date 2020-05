Rinnovo Zielinski, Cm.com: parti vicinissime alla firma! Ingaggio raddoppiato e clausola da capogiro, vano il tentativo dell'Inter

Ultime notizie mercato Napoli - Pare che, dopo diversi mesi, stia per giungere al termine la questione relativa al rinnovo contrattuale di Piotr Zielinski. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, il polacco è pronto a legarsi al Napoli fino al 2025 con un contratto di quattro anni ed opzioni per il quinto. Al momento, l'ex Empoli percepisce circa due milioni di euro ed il suo ingaggio, con la firma sul nuovo cinolo, sarà quasi raddoppiato. Fondamentale il lavoro di Gattuso, che dal primo momento ha messo Piotr al centro del suo progetto. A conferma della centralità di Zielinski nel progetto tecnico azzurro c'è la clausola rescissoria che sarà inserita in questo contratto e che si aggirerà intorno ai cento milioni di euro. Ci ha provato ad inserirsi in questi giorni l'Inter il cui affondo, però, è stato vano visto che ormai il rinnovo tra il numero 20 ed il Napoli è vicinissimo.

Rinnovo Zielinski