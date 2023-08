Rinnovo Zielinski, atteso il tweet di ADL! Addio alla clausola, resta fino al 2026: lo stipendio

Calciomercato SSC Napoli - Ci siamo, è fatta per il rinnovo di Piotr Zielinski che ha rifiutato l'avventura in Arabia Saudita con l'Al-Ahli e ha deciso di restare in azzurro. E adesso? Manca solo l'ufficialità per il prolungamento contrattuale.

Rinnovo Zielinski-Napoli: stipendio e clausola

Del rinnovo di Zielinski con cifre, stipendio e novità sulla clausola rescissoria, ne parla l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Zielinski ha fatto tutto quello che doveva fare, resta solo l'ufficializzazione del rinnovo che verrà fatta con un tweet del presidente De Laurentiis. Resta fino al 2026, accordo da 3 milioni l'anno e non c'è più la clausola rescissoria che c'era nel vecchio accordo".