Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski verso il rinnovo in azzurro, ma ora la situazione va definita.

Mercato Napoli, ultime sul rinnovo di Zielinski

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, dopo aver raggiunto un’intesa di massima per quanto riguarda il nuovo contratto, adesso vanno chiariti i dettagli rimuovendo la clausola (ce n’era una da 100 milioni di euro) e spalmando l’ingaggio da 4 milioni a stagione nelle prossime tre. Bisogna chiudere anche perché la Lazio resta pericolosamente in agguato.