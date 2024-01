Rinnovo Politano, TMW annuncia: ha rifiutato l'Arabia! A breve il nuovo contratto fino al 2027, le cifre

Calciomercato Napoli. Il futuro di Matteo Politano dovrebbe essere ancora azzurro: dopo i rumors di un possibile approdo in Arabia all'Al Shabab, l'esterno offensivo del Napoli avrebbe sciolto le riserve e deciso di rinnovare con il club del patron De Laurentiis.

Come riportato da TMW, Politano ha scelto il Napoli ed ha rifiutato un contratto faraonico da circa 30 milioni offerto dall'Al Shabab:

Attualmente legato alla società partenopea da un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, l'esterno d'attacco classe '93 ha sempre chiarito al presidente De Laurentiis di voler continuare l'avventura partenopea, di voler restare a Napoli e rinnovare il contratto. E l'accordo è in arrivo, con Politano che sottoscriverà presto un nuovo contratto da circa tre milioni di euro a stagione valido per i prossimi tre anni e mezzo.