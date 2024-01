Rinnovo Politano, Schira: "Domani l'incontro fra l'agente e De Laurentiis a Riyad! Ma occhio all'Al-Shabab"

Calciomercato Napoli - Arriva anche Mario Giuffredi in Arabia Saudita, l'agente di Matteo Politano è pronto ad incontrare De Laurentiis per discutere a Riyad del rinnovo di Matteo Politano.

L'incontro per il rinnovo di Politano ci sarà domani, come scrive Nicolò Schira su Twitter:

"Esclusiva! Domani è previsto un incontro decisivo a Riad tra Napoli e l'agente di Matteo Politano per cercare di chiudere il prolungamento di contratto fino al 2027. Il Napoli è fiducioso di finalizzare la trattativa. Se non si raggiunge un accordo, l'Al-Shabab riaprirà le trattative per ingaggiarlo".