Sky annuncia - Politano rinnoverà col Napoli a breve: accordo di massima!

Calciomercato Napoli, nonostante la trattativa in corso per Cyril Ngonge e le sirene saudite, il Napoli sta lavorando al rinnovo di contratto di Matteo Politano.

AGGIORNAMENTO 19.20 - Nell'edizione di Sky Sport 24 delle 19, Massimo Ugolini ha aggiunto:

"Considerando le difficoltà che c'erano per il rinnovo di Politano, si pensava che Ngonge potesse essere un ragionamento per trovare un calciatore come sostituto in quel ruolo. Invece da quanto ci risulta, Matteo Politano a breve rinnoverà col Napoli: c'è un accordo di massima, c'è grande serenità. Vediamo cosa succederà ne prossimi giorni".