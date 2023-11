Rinnovo Politano, Il Mattino - Fissato l'incontro con ADL: può chiudere la carriera a Napoli, cifre e durata

Calciomercato Napoli - Azzurro a vita, l'appuntamento col rinnovo per Matteo Politano lascia intendere che oltre ad aver ancora tanta voglia d'azzurro, potrebbe addirittura chiudere la carriera a Napoli. L'attaccante romano è stato assoluto protagonista in questo primo quarto di stagione, convincendo De Laurentiis.

Rinnovo Politano-Napoli: cifre e durata

A raccontarlo è l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli secondo cui Matteo Politano ha "rubato l'occhio al presidente De Laurentiis a suon di gol e di prestazioni importanti ed ha anche strappato un appuntamento per prolungare il suo contratto che scade nel 2025", previa opzione unilaterale di rinnovo da parte del club con il patron della Filmauro. L'edizione oggi in edicola del quotidiano scrive:

"L'incontro tra le parti era in agenda nei primi giorni di questa settimana, ma poi con il derby di Salerno alle porte e questioni di spogliatoio da gestire (ormai DeLa è di stanza a Castel Volturno), tutto è slittato alla prossima settimana. A conti fatti ci si incontrerà giovedì prossimo, subito dopo l'appuntamento di Champions League al Maradona con l'Union Berlino valido come quarta giornata della fase a gironi.

Politano spinge per un prolungamento di altri tre anni rispetto all'accordo che lo vede legato al Napoli fino al 2025 con relativo adeguamento contrattuale. Al momento, l'attaccante ha in ingaggio di 2,2 milioni di euro fino a fine stagione. A giugno, infatti, il suo contratto sarebbe in scadenza ma - come detto - il Napoli (e solo il Napoli) ha la facoltà di rinnovare automaticamente e per un altro anno il legame con l'esterno offensivo azzurro che ha compiuto 30 anni il 3 agosto scorso. Dando per scontato che il club si avvalga dell'opzione, il management del giocatore spinge per un prolungamento fino al 2028. E lo farà sulla scorta di un'intesa di massima che probabilmente era stata presa già in ritiro prima a Dimaro poi a Castel di Sangro".