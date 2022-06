Rinnovo Ospina, Repubblica: il discorso può riaprirsi in extremis! Ecco quando verrà presa la decisione finale

All’appello nel Napoli manca ancora il portiere. L’allenatore azzurro Luciano Spalletti ha votato, almeno come caratteristiche, per David Ospina che gli garantisce affidabilità nella costruzione del gioco dal basso, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

Ospina o Meret? Le ultime

Col numero uno colombiano c’è ufficialmente silenzio:

“Le sue condizioni (ingaggio da 3 milioni di euro) non sono state accettate dal Napoli che gli vorrebbe confermare il contratto attuale (1,8 milioni) per altre due stagioni. Il discorso potrebbe riaprirsi in extremis e per questo motivo il rinnovo con Meret non è stato ancora definito: lo stesso friulano non è convintissimo. Accetterebbe di prolungare il suo legame con il Napoli soltanto se gli fosse garantita la centralità nel progetto. La decisione andrà presa prima del ritiro a Dimaro-Folgarida”

