Rinnovo Osimhen, Sky annuncia: ufficialità vicina, incontro positivo tra agente e ADL! Le ultimissime

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen sempre più vicino al rinnovo contrattuale: lo annuncia SkySport. Come infatti riferisce l’emittente televisiva, è stato positivo l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda per provare a definire la nuova scadenza fino al 2026, ovvero un anno in più rispetto all’attuale condizione.

Mercato Napoli, il rinnovo di Osimhen è vicino

Il meeting è stato positivo, tanto che le parti dovrebbero aggiornarsi già domani. Si va verso un importante aumento d’ingaggio con clausola rescissoria da 130-140 milioni di euro. Filtra ottimismo perché la società vuole andare incontro alle richieste di giocatore e procuratore e lo stesso vale per la controparte. Se si troverà la quadra nelle prossime ore, col centravanti che guadagnerenne di più rispetto agli attuali 4.5 milioni di euro, ci sarà un annuncio in tempi rapidi.