Rinnovo Osimhen, si avvicina il tweet di De Laurentiis! Intesa a un passo, i dettagli

Calciomercato Napoli - Fumata bianca in arrivo per il rinnovo contrattuale di Victor Osimhen, arriva anche la conferma de Il Mattino oggi in edicola.

Mercato Napoli, rinnovo a un passo per Osimhen

Come infatti riporta il quotidiano, le parti sono a un passo per un’intesa che prolungherà l’attuale vincolo per un altro anno ancora e dunque fino al 2026. Bisogna limare giusto la parte economica per la quale c’è una piccola differenza ma si va verso un ingaggio da 10 milioni rispetto agli attuali 4.5. Come noto, ci sarà una clausola rescissoria per tutelare entrambe le parti: il valore sarà di 130 milioni di euro. E' previsto un ultimissimo incontro già nelle prossime ore per chiudere definitivamente la questione, col tweet di Aurelio De Laurentiis che sembrerebbe davvero a ridosso.