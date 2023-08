Rinnovo Osimhen, Repubblica: nuovo blitz dell'agente a Castel di Sangro

Ultime news calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti sul rinnovo di Victor Osimhen da Castel di Sangro, dov'è atteso un altro, forse l'ultimo e decisivo, blitz del suo agente, Roberto Calenda. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica Napoli:

"Sta meglio pure Victor Osimhen che ha saltato l’amichevole con gli spagnoli per un sovraccarico all’adduttore. Il centravanti ha lavorato in palestra e gradualmente rientrerà in gruppo. I tifosi lo hanno applaudito al Patini in attesa di avere notizie su un rinnovo di contratto che non è stato ancora formalizzato. Non è escluso un nuovo blitz del suo agente, Roberto Calenda, nell’hotel di Rivisindoli per trovare l’equilibrio giusto sia sull’ingaggio che sull’importo della clausola rescissoria. La volontà di proseguire insieme va corroborata da gesti concreti. L’allenatore Garcia aspetta la fumata bianca e nel frattempo punta a recuperarlo pienamente per il terzo appuntamento del precampionato nella Val di Sangro".