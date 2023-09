Rinnovo Osimhen, Repubblica: mossa di De Laurentiis, conta di chiuderlo quanto prima!

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, attaccanti del Napoli freschi di candidatura al Pallone d’Oro, sono i gemelli del gol e di prodezze in maglia azzurra. E dovranno rinnovare i loro contratti, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

Rinnovo Osimhen, la decisione del Napoli

Come riportato dal quotidiano oggi in edicola, i tempi per il rinnovo di Victor Osimhen sembrano più maturi rispetto a quello di Khvicha Kvaratskhelia: