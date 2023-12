Rinnovo Osimhen, Repubblica - Altro che firme, incontro con l'agente a Madrid: manca il sì di Victor a De Laurentiis!

Calciomercato SSC Napoli - Nella giornata di ieri, il presidente Aurelio De Laurentiis s'è sbilanciato sul rinnovo di Victor Osimhen: "Siamo alle firme", un prolungamento di contratto che sarebbe importante perché garantirebbe potere contrattuale al club azzurro nella prossima estate, quando è indubbio che arriveranno grosse offerte per l'attaccante nigeriano.

Sul rinnovo di Osimhen, però, Repubblica Napoli insinua ancora qualche dubbio nell'edizione odierna:

"Stasera c’è l’Inter e il numero 9 sarà finalmente al suo posto di "combattimento" dall’inizio: lanciato nella mischia da Walter Mazzarri e caricato alla vigilia pure dalla pubblica promessa di Aurelio De Laurentiis. «Per Victor siamo ormai alla alla firma del contratto, che era in sospeso da questa estate», ha annunciato infatti ieri mattina il numero uno azzurro, presente a Pozzuoli all’evento "Campania Terra Felix".

Un anno fa era il Napoli a terrorizzare e battere tutti i suoi avversari, ma nello spazio di pochi mesi nelle mani di De Laurentiis si è sgretolato un meraviglioso giocattolo: per la scelta sbagliata di Garcia e gli errori commessi sul mercato. Per questo ora il presidente proverà a correre ai ripari con il rinnovo di Osimhen, che darebbe serenità al giocatore più rappresentativo della squadra e garantirebbe a tutto l’ambiente una ventata di entusiasmo. Ma per cantare vittoria bisognerà aspettare le firme, perchè il sì di VO9 non è arrivato nemmeno durante l’ultimo incontro con l’agente Calenda, a Madrid. Si può dunque solo sperare che sia davvero la volta buona. Intanto stasera contro l’Inter il bomber nigeriano ritorna finalmente titolare. È tempo di gettare la maschera".